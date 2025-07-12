Переговори Росії з Україною зайшли в глухий кут: що сталося на зустрічі у Стамбулі

Павло Паліса / © ТСН.ua

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Україна виступає за безумовне припинення вогню, узгоджене із США в Саудівській Аравії. Проте останній раунд перемовин у Стамбулі завершився безрезультатно. Причина — позиція Росії, яка приїхала з власними умовами, що нагадують ультиматум.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю азербайджанському агентству Report.

«Україна, як і раніше, готова рухатися вперед за планом без попередніх умов для обговорення подальших кроків до справедливого і сталого миру», — зазначив Паліса.

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У Стамбулі основна увага перемовин звелася до гуманітарного треку: сторони провели обмін військовополоненими та тілами загиблих. Під час ДНК-експертизи з’ясувалося, що серед тіл українських солдатів РФ передала ймовірно і своїх загиблих. Також Україна піднімала питання повернення викрадених дітей і мирних жителів.

Однак щодо головного питання — припинення вогню — досягти згоди не вдалося.

«Росіяни приїхали до Стамбула зі своїми умовами, які радше схожі на декларацію про капітуляцію. А Росія зараз не в тому становищі, щоби диктувати такі умови», — підкреслив Паліса.

Попри зрив діалогу, Україна не закриває двері для перемовин і готова вести їх на будь-якому майданчику, якщо це дасть реальні результати.

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Нагадаємо, перша з 2022 року зустріч між Україною та Росією відбулася 16 травня в Туреччині. Переговори у Стамбулі тривали кілька годин і стали першим прямим контактом між делегаціями обох країн за понад два роки.

Під час перемовин російська сторона висунула низку вимог, які українська делегація одразу назвала неприйнятними. Як повідомив журналіст The Economist Олівер Керролл, представники РФ навіть погрожували новим наступом і захопленням додаткових українських територій.

Попри жорстку риторику, сторонам вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими. За даними ЗМІ, формулу «1000 на 1000» запропонувала Туреччина після того, як переговори зайшли в глухий кут. Обмін тривав протягом трьох днів — 23, 24 та 25 травня.

Також 14 червня президент України Володимир Зеленський заяв, що переговори з Росією можуть продовжитися після завершення складного процесу обміну полоненими. Саме від нього залежить подальший діалог.

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16 червня Пєсков заявляв, що конкретна дата наступного раунду переговорів Москви і Києва наразі не визначена. Він також сказав, що не йдеться про те, щоб змінити Стамбул на якийсь інший переговорний майданчик.