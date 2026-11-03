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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
313
Час на прочитання
1 хв

Переговори України, Росії за участі США та кривавий удар РФ по Харкову: головні новини ночі 3 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 листопада 2026 року:

  • Україна в ООН закликала заарештувати Путіна: Мельник звернувся до держав Читати далі –>

  • Переговори України та Росії за посередництвом США в Абу-Дабі: Віткофф назвав дати й теми зустрічі Читати далі –>

  • Переговори України та РФ за посередництва США в Абу-Дабі: Німеччина та Британія пояснили свій скептицизм Читати далі –>

  • Харків під комбінованим ударом: пошкоджений медзаклад, є постраждалі Читати далі –>

  • Росіяни вдарили по лікарні в Харкові: кількість постраждалих обчислюється десятками потерпілих Читати далі –>

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