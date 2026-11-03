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- Категорія
- Війна
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Переговори України, Росії за участі США та кривавий удар РФ по Харкову: головні новини ночі 3 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 листопада 2026 року:
Україна в ООН закликала заарештувати Путіна: Мельник звернувся до держав Читати далі –>
Переговори України та Росії за посередництвом США в Абу-Дабі: Віткофф назвав дати й теми зустрічі Читати далі –>
Переговори України та РФ за посередництва США в Абу-Дабі: Німеччина та Британія пояснили свій скептицизм Читати далі –>
Харків під комбінованим ударом: пошкоджений медзаклад, є постраждалі Читати далі –>
Росіяни вдарили по лікарні в Харкові: кількість постраждалих обчислюється десятками потерпілих Читати далі –>
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