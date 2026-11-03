Переговори України, Росії за участі США та кривавий удар РФ по Харкову: головні новини ночі 3 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 листопада 2026 року:

Україна в ООН закликала заарештувати Путіна: Мельник звернувся до держав Читати далі –>

Переговори України та Росії за посередництвом США в Абу-Дабі: Віткофф назвав дати й теми зустрічі Читати далі –>

Переговори України та РФ за посередництва США в Абу-Дабі: Німеччина та Британія пояснили свій скептицизм Читати далі –>

Харків під комбінованим ударом: пошкоджений медзаклад, є постраждалі Читати далі –>