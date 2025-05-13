Переговори України та РФ у Стамбулі: чи є шанс, що після них закінчиться війна

Війна Росії проти України / © ТСН

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Президент РФ Володимир Путін запропонував Україні провести переговори в Туреччині 15 травня, своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що чекатиме на російського диктатора там особисто. Поки невідомо, чи відбудуться ці переговори, однак для України це може бути пасткою.

Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко.

Росія буде маніпулювати

За словами Мусієнка, попри пропозицію Путіна провести переговори, ухвалювати швидкі рішення, особливо на перших зустрічах, йому невигідно. Диктатор буде максимально затягувати цей процес.

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«Путіну важливо продемонструвати, що Росія може нав’язати якісь вимоги. Для нього загалом принципово, щоб переговори в Стамбулі почались. Чому? Тому що виконується його воля, це ж він їх запропонував», — наголосив він.

Ба більше, Кремль буде тиснути на Захід, щоб він не накладав санкції на Росію, адже вона веде переговори, буцімто, чого від неї й вимагали раніше. Також будуть присутні маніпуляції з боку Кремля, нібито сторони домовились, а Україна не хоче виконувати умови.

«Перемовний процес можливий. Однак лише поетапно, як запропонувала Україна — після припинення вогню на 30 діб. По-друге, за умови, що Захід почне активніше тиснути на Путіна санкціями та надсилати нам військову допомогу», — пояснив Мусієнко.

Він зауважив, що російська армія готується до літнього наступу, який хоче зосередити на Донеччині. Тому поки Росія буде вести переговори та відтягувати час, окупанти будуть продовжувати вести активні бойові дії та намагатись захопити всю область.

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Путін тягне час

Як відомо, у Стамбулі 15 травня можуть відбутися переговори України та Росії. Проте їм має передувати 30-денне припинення вогню, на яке РФ не погоджується. Мусієнко зазначав, що наразі Володимир Путін веде подвійну гру: одночасно говорить про перемовини та продовжує наступальні дії.

«Путін тягне час, імітуючи готовність до діалогу. Він створює ілюзію переговорного процесу, намагаючись уникнути жорсткіших санкцій і нав’язати свій порядок денний. У разі початку перемовин у Стамбулі Росія з великою імовірністю одразу висуватиме вимоги, як-от припинити мобілізацію, відвести війська тощо. Це тактика затягування, яку ми вже бачили. Історія повторюється», — наголосив експерт.

Мета Кремля — ослабити Україну та остаточно її завоювати. РФ від цього не відмовляється. Водночас Захід демонструє певну нерішучість. Попри важливі візити та підтримку, не видно логічного продовження: якщо Путін не погоджується на режим тиші від 12 травня, то мають бути жорсткіші санкції та більша підтримка України. Але поки що реакція слабка, і Путін цим користується.

«Путін продовжує маніпулювати, водити за ніс Захід і фактично демонструвати ілюзорність переговорного процесу, який не веде до зрушень у позитивному напрямку», — зауважує військовий експерт.

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Мусієнко переконаний, що припинення вогню — це свого роду іспит. Це випробування на те, наскільки ви щирі в бажанні дійсно припиняти війну.

«І якщо цей іспит не скласти, якщо це випробування не пройти, то висновок напрошується сам собою: на сьогодні Путін не готовий припиняти війну, він готовий вести бойові дії, зокрема намагатися маніпулювати, обманювати та водити весь цивілізований світ за ніс. Він це робив і раніше», — пояснив експерт.

Саме тому, наголошує Мусієнко, лише жорсткий тиск на Росію, пекельні санкції, збільшення надання допомоги Україні, включення України як невіддільного важливого складника в єдиний, цілісний та інтегрований європейський безпековий простір здатні примусити Путіна йти на поступки.

Нагадаємо, Росія висунула умову Україні щодо переговорів. Зокрема, Київ має "відмовитися від будь-яких ультиматумів".

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