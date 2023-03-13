"Переховувався пів року": на Харківщині поліція зловила окупанта

Перевірка документів показала, що окупант служив у 27-й мотострілецькій бригаді російської армії.
Правоохоронці Харківщини 13 березня викрили передягнутого в цивільний одяг російського військовослужбовця, який переховувався на території області від осені.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
У повідомленні вказується, що російського окупанта біло виявлено нарядом батальону поліції особливого призначення під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий.
Затриманим виявився 42-річний мешканець Московської області, який у складі російської армії атакував Україну та воював проти української армії.
Окупант розповів, що після звільнення місцевості українськими військами він переховувався в покинутих будівлях на території Купʼянського району.
Затриманий був доправлений до Куп’янського відділу поліції. Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини перебування окупанта в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України викрили громадянина Росії, який на території Львівської області проводив інтернет-агітацію, закликаючи до повалення державного устрою в Україні, а також підтримував російську агресію.
Крім того, ми раніше інформували, що СБУ затримала колаборанта з Херсона, який намагався втекти до Придністровʼя.
Також раніше повідомлялося, що настоятеля однієї з парафій УПЦ МП Лиманської громади Донецької області засудили до 7 років позбавлення волі за співпрацю з російськими окупантами.
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