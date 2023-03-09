"Попрощався зі мною": мати пригадала останню розмову із сином-військовим, якого вбили за "Слава Україні"

Мати розстріляного українського захисника, якого жорстоко стратили російські окупанти після його слів "Слава Україна!", пригадала останню розмову із сином.

Детально про це вона розповіла "Суспільному".

Пані Параска пригадує, як проводжала сина, Олександра Мацієвського, на фронт. Тоді він подякував матері за життя, перехрестив будинок і себе, і попрощався.

"Він ніколи не любив, щоб ми прощалися. Він коли йшов, то вони знали, що йдуть, а він повернувся, перехрестився, перехрестив будинок і себе, зі мною попрощався. Сказав: "Мамуля, ти так постаріла". А я сказала, що сину такий час, що я переживаю. А він: "Мамо, дякую тобі за життя", - пригадує жінка.

За її словами, 29 грудня Олександр востаннє зателефонував матері і попросив її берегти себе. Жінка каже, що відчувала лихо і теж закликала його бути обережним.

"Мамочко, бережи себе! Бережи себе!" І все. А я так плакала і казала: "Синочок, ти головне себе бережи!". Я наче відчула, і сказала, що ти себе збережи для мене. Я виживу, а ти для мене себе збережи", - розповідає пані Параска.

Далі, як уточнює матір загиблого, Олександр і четверо його побратимів були на завданні, поблизу Соледару. Звідти, на жаль, каже жінка, ніхто не повернувся. Вона зазначає, що тоді погано їй спалося і ніби примарилося, як загинув її син.

"Я ніч не спала, воно мені мерещиться. Але якась легкість з'явилась та якийсь промінчик, що я побачила, як загинув мій син. І це так важко, але я, правда, наче побачила характер мого сина, такого стійкого, незламного", - пригадує жінка.

Крім того, пані Параска наголошує, що Олександр був дуже відважним, сміливим і міцним духом, і говорив, що "ніколи не здасться у полон".

"Я знайшла в собі сили й подивилася це відео і я порівнювала. Коли я була на опізнанні тіла, то з плеча дві дірки пробиті в серце, з другого плеча пробиті дві, у правому боку дірка, а голова була провалена. Лиця не було, була тільки ця брова і в нього навіть наклейка там. Його груди, його фігуру, руки я впізнала", - додає жінка.

Нагадаємо, 6 березня у Мережі опублікували відео, на якому російські військові розстріляли полоненого бійця ЗСУ. Окупанти відкрили вогонь по українцю після його слів: "Слава Україні!".

Активіст Сергій Стерненко зауважив, що перед стратою воїна, ймовірно, змусили копати собі могилу.

Російські військові розстріляли українського військовослужбовця Олександра Мацієвського. Він був бійцем 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області.

Обставини смерті та потрапляння в полон Олександра невідомі, оскільки всі його побратими або загинули, або зникли безвісти.

Повернути тіло Олександра вдалося під час обміну тілами загиблих військовослужбовців 2023 року. Поховали Олександра Мацієвського 14 лютого у Ніжині.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна знайде вбивць.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу полоненого відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів і звичаїв війни.

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