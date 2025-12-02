ТСН у соціальних мережах

Перехопити дуже важко: експерт назвав одну з найнебезпечніших ракет РФ

Ракети С-300 надто швидкі. Перехопити їх дуже важко.

Ракетний удар.

Ракетний удар. / © Associated Press

Найбільш небезпечними зараз є ракети С-300. Вони дуже швидкі. Для багатьох міст України існує загроза ураження.

Про це розповів керівник навчального департаменту Академії Дронаріум Дмитро Следюк в ефірі “КИЇВ24”.

З його слів, “частіше за все дістається” Києву та Дніпру. Окрім того, ці повітряні цілі часто завдають ударів по Харкову.

“Сказати, що вони (росіяни - Ред.) спрямовують в одні й ті ж цілі, важко. Вони обирають свою тактику враження енергетичних структур”, - наголосив експерт.

За його словами, збивати С-300 важко, бо це дуже швидкі ракети. Вони летять “майже вертикально згори”. Крім того, є дуже мало часу на їхнє перехоплення. Загалом, каже Следюк, “вони взагалі складно вражаються”.

“Ракети С-300 може збивати нова модифікація SAMP/T. У них стоїть радар, який “бачить” вертикально вгору. До нас вже прибувають такі комплекси. Сподіваюсь, що ми будемо збивати ці ракети більш ефективно”, - відповів він на запитання, які системи можуть збивати ці ракети.

Нагадаємо, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, чому стало складніше збивати балістику РФ. З його слів, маневрена балістика ускладнює роботу ППО, а тому перехопити такі ракети можуть лише окремі системи.

Зауважимо, представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат каже, що наразі РФ має достатньо засобів ураження, щоб завдавати масованих ракетно-дронових ударів по Україні один-два рази на тиждень. Він акцентував, що в осінньо-зимовий період росіяни традиційно активізують удари по енергетичній інфраструктурі.

