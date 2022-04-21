"Перекидатимуть сили північніше від Маріуполя": військовий експерт повідомив про плани окупантів

"Перекидатимуть сили північніше від Маріуполя": військовий експерт повідомив про плани окупантів

Росія спробує перекинути частину віськ, які штурмували Маріуполь, на інші напрямки.

За різними оцінками, цих військ є від 10 до 15 тисяч осіб.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

"Зараз Росія частково перекидатиме ці сили північніше від Маріуполя. Імовірно вони підуть у район Мар'їнки на так званий Донецький напрямок, де намагатимуться прориватись", – зазначив Мусієнко.

Він також додав, що війська, які кинули на штурм Маріуполя – це близько 20% – 25% усього російського угруповання, яке збиралось на сході. Водночас наголосив, що місто досі залишається нескореним.

Нагадаємо, що на Донецькому і Таврійському напрямках 21 квітня російські війська намагалися взяти під повний контроль Маріуполь.

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