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Перекидають бойовиків до Білорусі та хочуть прорватись до трьох областей: Генштаб про плани РФ

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Перекидають бойовиків до Білорусі та хочуть прорватись до трьох областей: Генштаб про плани РФ

Ілюстративне фото. / Associated Press

Окупанти хочуть встановити контроль над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей.

Російські окупанти готуються до нового наступу на Україну. Вони перекидають бойовиків до білоруського Гомеля та намагаються створити нове угрупування на слобожанському напрямку. 

Про це 31 березня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ. Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем. На Сіверському напрямку фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців з країн Близького сходу", - йдеться у повідомленні. 

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