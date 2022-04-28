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Перекидають техніку в бік "Азовсталі": окупанти після масових обстрілів штурмують завод

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Перекидають техніку в бік "Азовсталі": окупанти після масових обстрілів штурмують завод

Фото: Андрющенко Time/Telegram

В ніч проти 28 квітня російські військові завдали 50 авіаударів по Маріуполю, зокрема обстрілювали "Азовсталь".

Після масових бомбардувань окупанти намагаються взяти штурмом завод.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Стало відомо, що загарбники перекидають техніку в бік "Азовсталі". Місцеві мешканці повідомляють, що наразі чути звуки боїв.

"Окупанти від 12:00 закрили доступ у Лівобережному районі від парку "Веселка" та по вул. Пашковського. Місцеві мешканці повідомляють про великий рух техніки в бік "Азовсталі" та звуки боїв. Окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" після масового бомбардування вночі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти цієї ночі також бомбили польовий шпиталь на території "Азовсталі" в Маріуполі. В результаті бетонна конструкція будівлі отримала ушкодження і впала на поранених захисників, які перебували у шпиталі.

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