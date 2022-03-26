Перекидають зброю та хочуть втягнути Білорусь у війну: Генштаб ЗСУ про дії окупантів

Перекидають зброю та хочуть втягнути Білорусь у війну: Генштаб ЗСУ про дії окупантів

Російські загарбники хочуть втягнути Білорусь у війну проти України.

Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі республіки Білорусь. Також білоруські високопосадовці лобіюють відправлення білоруських військових на війну проти України.

Про це 26 березня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Росія перекидає на територію Білорусі військові вантажі, зокрема різні типи ракет та боєприпасів, використовуючи для цього транспортні літаки АН-124.

"Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних шляхів на окремих напрямках. Населення Республіки Білорусь не підтримує залучення власних Збройних сил до війни, розв'язаної російською федерацією проти України. Водночас, надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України, лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

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