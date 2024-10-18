Перекинули п’ять тисяч солдатів: Росія готує новий наступ на півдні наступного тижня — Андрющенко

Розпочалась активна підготовка для доукомплектування та злагодження російських штурмових підрозділів, що відводять від лінії фронту.

Спроба поновлення наступальної операції російської окупаційної армії у Запорізькій області може розпочатися вже наступного тижня.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, російські війська активно перекидають резерви.

“За останні майже три тижні лише через Маріуполь, за верифікованими даними спротиву, переміщено не менш ніж 5 тисяч особового складу новосформованих підрозділів з території РФ”, - написав він у Telegram-каналі.

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Також, як зазначив Андрющенко, фіксується переміщення російських підрозділів через село Гранітне (Новоазовськ – Гранітне - Волноваський район) з накопиченням на північ та північний-захід від Вугледару.

Водночас у таборах навколо Маріуполя на Донеччині та Бердянська на Запоріжжі розпочалась активна підготовка для доукомплектування та злагодження російських штурмових підрозділів, що відводять від лінії фронту. Зокрема, активно працюють три полігони в Маріупольскому районі та Новопетрівський біля Бердянська.

“З огляду на строки, готові штурмовики будуть в стані “можна на фронт” ближче до середини наступного тижня (мінімум). Все це разом, з урахуванням певних інсайдів, які не буду озвучувати, ми очікуємо нову спробу поновлення наступальної операції не раніш наступного тижня в Запорізькій області”, - підсумував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що на межі Запорізької і Донецької областей російські окупанти активізували свої дії.

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