"Перекладає на євреїв провину за злочини нацистів": Зеленський - про антисемітські заяви Лаврова

Володимир Зеленський прокоментував заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, у якій він назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами" та порівняв Президента України з Адольфом Гітлером.

Глава держави обурився словами міністра закордонних справ Російської Федерації, які спричинили гучний міжнародний скандал. Він вважає, що в такий спосіб найвищий дипломат Росії фактично перекладає провину за злочини нацистів на єврейський народ.

Зеленський наголосив, що невипадково російські окупанти на території України створюють так звані "фільтраційні табори", де вбивають, катують і ґвалтують українських громадян. За його словами, російські загарбники, відкинувши мораль і забувши всі уроки Другої світової війни, ведуть тотальну війну на знищення всього живого, після якої залишаються тільки руїни.

"Завершується 68-й день нашої міцної оборони. 68-й день самознищення Росії. Самознищення в усіх сенсах слова. Якщо колись у цієї держави й було те, що називається репутацією, то зараз Росія щоденно робить такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність.

Вчора наприклад міністр закордонних справ Росії відкрито й не соромлячись сказав, що найбільші антисеміти - нібито серед самих євреїв. І що нібито Гітлер мав єврейську кров. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів.

Звичайно, сьогодні щодо цих слів великий скандал в Ізраїлі. Проте ніхто не чує заперечень або виправдань із Москви. Там мовчать. А значить, погоджуються із тим, що сказав їхній міністр закордонних справ. Після російського ракетного удару по Бабиному Яру в Києві, після пошкодженої обстрілами Менори на місці масових розстрілів у Дробицькому Яру поблизу Харкова, після загибелі від російських обстрілів звичайних людей, які пережили нацистську окупацію та нацистські концтабори, такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули всі уроки Другої світової війни.

А може, ніколи й не вчили тих уроків.

А тому питання – чи залишиться Посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню нову позицію? Чи залишаться відносини з Росією як зазвичай? Бо це все невипадково. Невипадкові слова російського міністра закордонних справ – "великого знавця гітлерізму".

Невипадково російські окупанти на українській землі створюють так звані "фільтраційні табори", через які проводять тисячі наших громадян, українців. Де вбивають, катують, ґвалтують наших людей. Невипадково окупанти захоплюють цивільних і вивозять як заручників чи депортують як безкоштовну робочу силу. Невипадково вони ведуть так звану тотальну війну на знищення всього живого, після якої залишаються тільки спалені руїни від цілих міст і сіл.

Щоб робити це, потрібно повністю відкинути мораль і здобутки переможців нацизму. Але якщо такі люди – в російському керівництві, це не означає, що вони можуть судити по собі про інших у Європі чи у світі. Якщо вони посилають своїх громадян вмирати десятками тисяч на чужій землі і навіть не забирають тіла вбитих із вулиць, з доріг, з полів, то це не означає, що всі інші схожі на них. Якщо серед них є люди, які самі походять з України, але підтримують винищення українців і українського, то це не означає, що всі інші відмовилися від нормальної людської моралі", - сказав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 68-го дня війни

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що не віддасть Росії українські території. Глава держави наголосив, що поки Путін не змінить свого рішення щодо цілісності всієї України, війна за українські кордони буде продовжуватись.

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