Переконливий удар: воїни ССО взяли у полон 9 окупантів на Покровському напрямку

Оператори 144 центру Сил спеціальних операцій ЗСУ звільнили від ворогів промислову будівлю на Покровському напрямку. Вони взяли у полон 9 російських військових.

Про це повідомили ССО.

Воїни ССО взяли у полон 9 окупантів на Покровському напрямку

Деталі операції

Наші бійці давали шанс ворожим солдатам зберегти життя, закликаючи противника здатися через гучномовець, закріплений на дроні. Отримавши відмову, група зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвала її.

"Потужний вибух переконав противника, що треба було одразу погодитись на пропозицію спецпризначенців. Ворожі військовослужбовці почали розмахувати білою ганчіркою через вікно пошкодженої будівлі з наміром здатися", - зазначили у ССО.

Невдовзі двома групами по чотири та п'ять осіб ворожі військові попрямували в бік українських позицій. Серед них були поранені. Українські спецпризначенці надали ворогам першу домедичну допомогу та розпочали їх евакуацію.

Нагадаємо, станом на ранок 10 березня ЗСУ знищили 886 320 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1190 військових.

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