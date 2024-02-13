Переконував прихожан виїжджати до Росії: на Дніпропетровщині священник УПЦ МП отримав тюремний термін

При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ МП, який підтримав агресивну війну проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та захоплення частини території України. Також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до Росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати рашистам.

Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні.

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При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 5 років тюрми.

Вирок суду набув законної сили.

Нагадаємо, казначей Києво-Печерської лаври намагався незаконно перетнути кордон України у компанії із трьома чоловіками. За можливість дістатись закордоння вони заплатили $12 тисяч. Та “провідники”, які обіцяли провести таємними стежками через кордон, просто влаштували їм екскурсію озером.

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