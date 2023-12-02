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Перекур не вдався: у Мелітополі партизани атакували по скупченню окупантів

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Перекур не вдався: у Мелітополі партизани атакували по скупченню окупантів

Окупанти у Мелітополі / Фото: Getty Images

ГУР та відважні українські партизани нагадують окупантам: куріння вбиває.

У Мелітополі Запорізької області відбулась чергова акція партизанів, внаслідок якої знищені декілька окупантів та пошкоджена військова техніка. 

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони. 

За даними воєнної розвідки, несподівану й успішну атака реалізували 1 грудня в обідній час на в’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя. Сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику - військова техніка виведена з ладу.

"Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали "на перекур". Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння вбиває", - зазначили у ГУР. 
 
Після чергового успішного нальоту сил опору російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.

Нагадаємо, у Мелітополі партизани підірвали автомобіль із кадировцями.

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Дата публікації
Перегляди
690
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