Перелам у війні на користь України: у розвідці розповіли, коли на нього чекати

Йдеться про ракетні удари, які наносяться з повітря і з моря, а також про застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту. Саме тому перелам у війні, яку держава-терористка Росія розв'язала 24 лютого, на користь України буде залежати від декількох факторів.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

"Він однозначно буде, але це буде залежати, по-перше, від того, наскільки ми зможемо зупинити наступальний темп російських військ. А, по-друге, наскільки буде активною і широкомасштабною допомога, яку надають наші партнери, тому що це важливо і для оборони, і для наступальних дій", - сказав він.

Він підтвердив інформацію про те, що міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу відвідав угруповання окупаційних військ. Втім, невідомо, чи зробив він це на непідконтрольній території України.

"За нашою оцінкою, було заслуховування командувачів щодо подальших дій і проведення операції, підбив підсумки тих заходів, які були зроблені. А за деякими даними, навіть вручав нагороди офіцерам і генералам, які відзначилися у цій операції. Але однозначно зараз йде підготовка до наступного етапу наступальних дій", - сказав Скібіцький.

Як повідомлялося, у Луганській області значно зменшилася кількість обстрілів збоку окупаційної російської армії. Крім того, росіяни більше не зберігають боєприпаси на складах, а працюють "з колес" - одразу везуть машинами на передову.

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