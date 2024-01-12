Перелам у війні на нашу користь: Сирський закликав США передати Україні важливу допомогу – про що саме йдеться

Командувач Сухопутних військ ЗСУ припустив, що Сполучені Штати могли б передати Україні літаки A-10.
Україні потрібно більше військових літаків для ведення бойових дій, як-от американські штурмовики А-10 для підтримки піхоти, та літаки, які можуть запускати крилаті ракети великої дальності.
Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю Reuters.
“Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо нам їх дадуть... Це не нова машина, але надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах і яка має широкий спектр озброєння для знищення наземних цілей, щоб допомогти піхоті”, – сказав він.
A-10 Thunderbolt II – американський штурмовик, призначений для знищення танків, бронеавтомобілів та інших наземних цілей. Він перебуває на озброєнні від 1970-х років.
Сирський сказав, що А-10 надасть вирішальну підтримку наземним силам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу проти добре забезпеченого противника.
“Він призначений для знищення наземних цілей: танків, артилерії... всього, що протистоїть піхоті”, – сказав він.
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Командувач Сухопутних військ ЗСУ додав, що ударні вертольоти, як-от AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra та UH-60 Black Hawk також можуть відіграти важливу роль.
Також Сирський наголосив, що зараз російські війська знову перебувають у наступі в деяких частинах східного фронту, де, за його словами, тривають запеклі бої. Він додав, що російські війська безперервно атакують на кількох ділянках фронту, а українські сили проводять невеликі контратаки.
“Це активна оборона, коли ми не просто сидимо в обороні, а постійно контратакуємо, а на деяких напрямках переходимо в наступ. І ворог це знає”, – сказав він.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи можливий перелам у війні на користь України, Сирський сказав: “Я думаю, що шанси є завжди. Їх потрібно лише знайти і використати”.
Він підкреслив, що для Росії “неможливо” побудувати надійну оборону скрізь і що завжди були слабкі місця через ландшафт та інші фактори.
Нагадаємо, перша група українських пілотів розпочала навчання на F-16 у Данії. Групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів.
Крім того, з Норвегії до Данії прибули F-16 для навчання українських пілотів. Приземлення норвезьких F-16 у Данії стало важливим кроком у постійній підтримці України.
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