Перелам у війні на нашу користь: Сирський закликав США передати Україні важливу допомогу – про що саме йдеться

Україні потрібно більше військових літаків для ведення бойових дій, як-от американські штурмовики А-10 для підтримки піхоти, та літаки, які можуть запускати крилаті ракети великої дальності.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю Reuters.

“Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо нам їх дадуть... Це не нова машина, але надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах і яка має широкий спектр озброєння для знищення наземних цілей, щоб допомогти піхоті”, – сказав він.

A-10 Thunderbolt II – американський штурмовик, призначений для знищення танків, бронеавтомобілів та інших наземних цілей. Він перебуває на озброєнні від 1970-х років.

Сирський сказав, що А-10 надасть вирішальну підтримку наземним силам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу проти добре забезпеченого противника.

Американський штурмовик А-10 / X (Twitter)

“Він призначений для знищення наземних цілей: танків, артилерії... всього, що протистоїть піхоті”, – сказав він.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ додав, що ударні вертольоти, як-от AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra та UH-60 Black Hawk також можуть відіграти важливу роль.

Також Сирський наголосив, що зараз російські війська знову перебувають у наступі в деяких частинах східного фронту, де, за його словами, тривають запеклі бої. Він додав, що російські війська безперервно атакують на кількох ділянках фронту, а українські сили проводять невеликі контратаки.

“Це активна оборона, коли ми не просто сидимо в обороні, а постійно контратакуємо, а на деяких напрямках переходимо в наступ. І ворог це знає”, – сказав він.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи можливий перелам у війні на користь України, Сирський сказав: “Я думаю, що шанси є завжди. Їх потрібно лише знайти і використати”.

Він підкреслив, що для Росії “неможливо” побудувати надійну оборону скрізь і що завжди були слабкі місця через ландшафт та інші фактори.

Нагадаємо, перша група українських пілотів розпочала навчання на F-16 у Данії. Групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів.

Крім того, з Норвегії до Данії прибули F-16 для навчання українських пілотів. Приземлення норвезьких F-16 у Данії стало важливим кроком у постійній підтримці України.

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