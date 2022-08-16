Перелам у війні Росії проти України ще не відбувся: експерт назвав ознаки змін на фронті

Про перелам у війні Росії проти України свідчать декілька важливих моментів. Проте, сам перелам ще не настав.



Такою думкою в інтерв’ю публіцистці Юлії Латиніній поділився старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов.



За його словами, про перелам у війні свідчать п’ять ознак: три з них - бажані, дві - обов’язкові. Зокрема - звільнення значної частини раніше окупованих росіянами територій, а також остаточна деокупація територій і не допущення повторного заняття їх військовими злочинцями РФ.



"З моєї точки зору, перелам у війні ще не настав. Тут є ще одна важлива річ: сказати, що настав перелам, завжди можна тільки постфактум. Тобто перебіг подій спрогнозувати дуже важко", - зазначив Ілларіонов.



Також він додав, що третім фактором переламу є перехід стратегічної ініціативи від однієї сторони до іншої.

Нагадаємо, як вважає військовий експерт Петро Черник, з наближенням осені, коли будуть дощі, і рухатися бронетранспортом буде важче,

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