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Перелам у війні Росії проти України ще не відбувся: експерт назвав ознаки змін на фронті

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Перелам у війні Росії проти України ще не відбувся: експерт назвав ознаки змін на фронті

Фото: Associated Press

Перелам у війні, яку розв’язала Росія проти України, ще не відбувся.

Про перелам у війні Росії проти України свідчать декілька важливих моментів. Проте, сам перелам ще не настав.

Такою думкою в інтерв’ю публіцистці Юлії Латиніній поділився старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов. 

За його словами, про перелам у війні свідчать п’ять ознак: три з них - бажані, дві - обов’язкові. Зокрема - звільнення значної частини раніше окупованих росіянами територій, а також остаточна деокупація територій і не допущення повторного заняття їх військовими злочинцями РФ.

"З моєї точки зору, перелам у війні ще не настав. Тут є ще одна важлива річ: сказати, що настав перелам, завжди можна тільки постфактум. Тобто перебіг подій спрогнозувати дуже важко", - зазначив Ілларіонов.

Також він додав, що третім фактором переламу є перехід стратегічної ініціативи від однієї сторони до іншої.


Нагадаємо, як вважає військовий експерт Петро Черник, з наближенням осені, коли будуть дощі, і рухатися бронетранспортом буде важче, на фронтах може виникнути оперативна пауза. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1307
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