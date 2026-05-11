Перелам у війні: українські дрони тепер дістають до Донецька та Маріуполя

Українські дрони беруть під контроль логістику Донецька і Маріуполя / © "Азов"

На фронті в Україні відбуваються ключові зміни: ЗСУ розширяють «кілзону» до 100 км — удари дронів “Азову” досягають тимчасово окупованих росіянами Маріуполя та Донецька. Українські бійці також взяли під вогневий контроль дороги окупованого Донецька.

Про це повідомив громадський діяч, журналіст та аеророзвідник ЗСУ Ігор Луценко.

Ключові зміни на фронті: українські дрони долітають до Донецька та Маріуполя

«На фронті зафіксовано нові зміни. Азов офіційно викотив відео численних уражень ворожої техніки в районі Маріуполя. До того цей же підрозділ заявив про вогневий контроль доріг навколо Донецька», — пише Ігор Луценко.

Масовані удари на 120 км вглиб тилу противника демонструють, що військові, які спеціалізуються не на винищенні техніки та розвідці, а на рутинних завданнях, тепер можуть досягати глибокого російського тилу без надзусиль.

Бійці Азову показали, як можуть вибивати російську логістику в тимчасово окупованих Донецьку та Маріуполі.

«Контроль логістики, в цілому, — це і є контроль суходолу», — пояснює Луценко.

Якщо українські війська візьмуть під вогневий контроль дороги Донецька та Маріуполя, ворог не зможе їздити вантажним та легковим транспортом на сотню кілометрів вглиб у своєму тилу, також не зможе везти гармати, техніку, боєприпаси та піхоту для підсилення своїх позицій.

«Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Лузі це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання РФ до своєї поразки», — констатує Ігор Луценко.

ЗСУ розширили «кілзону» для росіян до 100 км у тил від лінії зіткнення. Це показує, що більше немає сенсу від загарбання українських територій та самої так званої «СВО». Оскільки росіянам у тилу більше не безпечно, адже до них дістають українські дрони.

Відео бійців Азову показує, що навіть Крим більше не лишається повністю безпечним для росіян, адже за бажанням там можна без проблем винищити логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку.

«Азов — це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це — персональне».

Нині такі технології стають доступними й іншим підрозділам. Суміжники вже дивляться в бік моря з районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Тому вже зовсім скоро, констатує аеророзвідник ЗСУ, завдання дістатися до Криму для росіян стане ще одним видом «російської рулетки».

Зовсім скоро вся підконтрольна Росії українська територія може стати «кілзоною».

За звітом аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російська армія за останній рік не досягла жодного значущого оперативного прогресу на полі бою та не встановила контроль над жодним великим містом.

Успішна оборона ЗСУ завадила планам окупантів і позбавила Володимира Путіна можливості заявити про будь-які вагомі перемоги до 9 травня.

На думку експертів, оголошене загарбниками припинення вогню на початку травня було використано лише для ротації та підготовки до майбутніх наступів.

Водночас військове керівництво РФ, зокрема генерал Валерій Герасимов, продовжує поширювати дезінформацію про нібито масштабні захоплення територій на Луганщині, Донеччині та прориви до Дніпропетровської області. Аналітики наголошують, що реальні просування ворога у квітні є значно меншими, ніж заявляє Генштаб РФ.

