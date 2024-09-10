"Переламні події осені": експерт оцінив, як може змінитися перебіг війни

Україна має шанс перевернути перебіг бойових дій вже цієї осені.

Таку думку висловив військовий експерт,в етеран АТО Євген Дикий в ефірі "24 Каналу" військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий.

Він вважає, що події цієї осені мають шанс стати переламними.

"Я не буду брехати, що нам залишилося 2-3 тижні. Нам залишилося і не 2-3 місяці. Можливо навіть 2-3 роки. Дуже сумніваюся, що більше. А 2,5 ми вже воюємо. Але ми маємо шанс перетнути ту межу, після якої нехай нам доведеться довоювати ще рік-півтора-два. Однак ми вже будемо бачити, що це ми довойовуємо та добиваємо", – сказав Дикий.

Військовий експерт наголосив на нестачі різноманітних видів озброєння у ворога. Зокрема, танків та бронетехніки у РФ залишилося на рік активних бойових дій, а ствольної артилерії – на ще менший термін.

"Треба це тримати в голові – те що зараз у них на фронті ще дечого вистачає, так це тому, що там в тилі вже вигребли останні склади. Так, на фронт все підвозять і підвозять. Однак підвозити далі вже нічого, склади порожніють. У тих запасах, які здавалися бездонними, там дно вже просвічує. І нам важливо це пам'ятати. Це прогноз за умови, якщо ми будемо все робити", – додав Дикий.

Тим часом у Росії зробили нову заяву про переговори з Україною.

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