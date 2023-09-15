Переламний момент у війні: Мусієнко назвав місто, звільнення якого наблизить перемогу

Звільнення ЗСУ півдня означатиме серйозну поразку для ворога.
Звільнення тимчасово захопленого Мелітополя стане досить серйозним переламним моментом, який буде впливати на багато аспектів перебігу бойових дій та війні.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"Взагалі звільнення півдня – це переламний момент. Тому що для Росії дуже важливо зберігати контроль за Кримом, зберігати сухопутний коридор в Крим: з військових міркувань, з позбавлення України економічних можливостей і потенціалу. Вони це сприймають як досягнення в цій війні: що вони захопили ці території і утримують", – вважає Мусієнко.
За словами експерта, втрата цих територій означатиме серйозну поразку для ворога.
"Мені здається, що це і буде переламним моментом", – додав він.
Найважливіше на сьогоднішній день для військ РФ, вважає експерт, контролювати окуповані території на півдні. Відповідно втрата цих територій, а також понесення втрат російськими військами і фактичне знищення сухопутного коридору до Криму означатиме доволі серйозні, навіть тяжкі наслідки для ворога.
"Плюс для нас відкриватиме перспективи для звільнення Криму", – додав він.
Тим часом інший військовий експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич пояснив, коли і як може завершитися війна в Україні.
Він назвав сім ключових сценаріїв, зокрема, і фантастичних на цьому етапі.
Читайте також:
- У росіян з'явилася самохідна артилерійська гармата "Вєна": військовий експерт Коваленко надав подробиці
- Чи закінчиться війна через рік та яка втрата змусить Росію піти з України: інтерв’ю з ексречником Генштабу ЗСУ Владиславом Селезньовим
- Чи можливо ліквідувати Путіна: ексречник Генштабу ЗСУ відповів