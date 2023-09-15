Переламний момент у війні: Мусієнко назвав місто, звільнення якого наблизить перемогу

Звільнення тимчасово захопленого Мелітополя стане досить серйозним переламним моментом, який буде впливати на багато аспектів перебігу бойових дій та війні.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Взагалі звільнення півдня – це переламний момент. Тому що для Росії дуже важливо зберігати контроль за Кримом, зберігати сухопутний коридор в Крим: з військових міркувань, з позбавлення України економічних можливостей і потенціалу. Вони це сприймають як досягнення в цій війні: що вони захопили ці території і утримують", – вважає Мусієнко.

За словами експерта, втрата цих територій означатиме серйозну поразку для ворога.

"Мені здається, що це і буде переламним моментом", – додав він.

Найважливіше на сьогоднішній день для військ РФ, вважає експерт, контролювати окуповані території на півдні. Відповідно втрата цих територій, а також понесення втрат російськими військами і фактичне знищення сухопутного коридору до Криму означатиме доволі серйозні, навіть тяжкі наслідки для ворога.

"Плюс для нас відкриватиме перспективи для звільнення Криму", – додав він.

Тим часом інший військовий експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич пояснив, коли і як може завершитися війна в Україні.

Він назвав сім ключових сценаріїв, зокрема, і фантастичних на цьому етапі.

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