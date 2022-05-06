Переліт з тваринами: покрокова інструкція для власників домашніх улюбленців

Якщо ви хочете перетинати кордони різних країн літаком разом зі своїм улюбленцем, варто пам'ятати про певні обов'язкові речі. ТСН.ua розповідає, що потрібно взяти з собою, якщо на вас чекає переліт з тваринами.

Українці, втікаючи від війни, перетинають кордон разом зі своїми чотирилапими друзями. Однак не всі вони зупиняються в тій країні, куди відразу приїхали. Багато хто прямує далі і часто обирає для подорожі літак. В інстаграмі uanimals.official дали поради, які допоможуть вам здійснити безпечний переліт з тваринами.

Насамперед, що потрібно зробити, це перевірити всі вимоги, які існують в тій країні, куди ви вирушаєте. Але в будь-якому випадку обов'язковими є такі речі:

міжнародний ветеринарний паспорт, де є інформація про всі необхідні щеплення;

електронний мікрочіп (його вживляють тварині під шкіру, щоб в аеропорту працівники могли ідентифікувати тварину і перевірити всю інформацію про неї), вводять в день проведення щеплення проти сказу, однак можуть зробити це і пізніше;

запис в ветеринарному паспорті про стан здоров'я або довідка #1-ВЕТ, які були отримані не раніше, ніж за три дні до виїзду;

за три місяці до виїзду (і не раніше) також роблять аналіз на поствакцинальний титр антитіл до сказу (для котів просять не завжди).

В багатьох країнах світу наразі спростили правила перетину кордону з тваринами для українців. Однак все одно потрібно мати з собою щеплення, документи та мікрочіп. Але після прибуття вашого улюбленця можуть помістити на карантин, особливо, якщо з документами не все буде в порядку.

Не менш важливий той факт, що перевезення тварин літаком дозволено не у всіх авіакомпаніях. Цю інформацію потрібно перевіряти зарання. Не забудьте підготувати сумку або переноску, яка відповідає всім правилам авіакомпанії.

Корисні поради для тих, хто вирішив перетинати кордон літаком з тваринами

Також на сторінці uanimals.official поділилися власним досвідом, який може бути корисним для біженців, які чекають на переліт з тваринами. Коли замовляєте квитки, дуже важливо не пропустити момент бронювання місця за улюбленцем. А тому варто спочатку зателефонувати до авіакомпанії та повідомити там, що ви збираєтесь летіти з твариною. Якщо вам скажуть, що все гаразд, можете купувати квиток.

Якщо ви купили білет і не забронювали місце за котом чи собакою, і на борту літака вже летить троє улюбленців, то четвертого просто не візьмуть. Про це потрібно пам'ятати. За перевезення вихованця в самому аеропорту доведеться заплатити - приблизно 55 євро, але в різних країнах вартість може бути різною.