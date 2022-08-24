Перелам на фронті може бути у вересні, але за однієї умови - військовий експерт

Перелам на фронті можливий, до того ж в український бік, але все залежить від темпу переозброєння і, відповідно, отримання високотехнологічного озброєння виробництва США, Німеччини та інших країн Європи.

Про це 24 серпня в ефірі телеканалу FreeDom розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Тобто йдеться про можливий паритет засобів придушення, зазначив він. Наразі, на жаль, коефіцієнт співвідношення засобів - один до трьох на користь російської сторони.

"Якщо найближчим часом ми отримаємо очікувану кількість озброєння, йдеться про військово-технічну допомогу з боку США, Німеччини та Франції, ми можемо говорити про те, що вересень можливий як місяць зміни характеру військового протистояння", - сказав експерт.

Насамперед йдеться саме про Херсонський напрямок, де в Збройних сил України створено всі можливості для локальних наступальних операцій, додав він.

Нагадаємо, окупаційна російська армія може використати День Незалежності Україні для скоєння тяжких злочинів, насамперед, йдеться про ракетний терор.

Привітання Володимира Зеленського: із Днем Незалежності, вільна Україно

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