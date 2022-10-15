Переломи черепа та ребер: у селищі на Харківщині виявили тіла ще двох закатованих чоловіків (фото)

Правоохоронці виявили тіла двох чоловіків зі слідами тортур та насильницької смерті (переломи кісток черепа, щелепи та ребер) у деокупованому селищі Козача Лопань Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Правоохоронці виявили тіла двох загиблих в одній могилі на цвинтарі. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

Тіла скеровано на проведення судово-медичних експертиз. Встановлюють усі обставини скоєння окупантами чергового воєнного злочину.

Катівні росіян на окупованих територіях

Російські окупанти майже у всіх захоплених містах та селах на території України облаштовували катівні для тортур та вбивств місцевих громадян.

Після деокупації Харківської області в селі Піски-Радьківські слідчі знайшли жахливу катівню, де утримували полонених – місцевих мешканців, АТОвців та полонених з ЗСУ. Поліції відомі дані військовослужбовців, над якими знущались росіяни.

Загалом на деокупованій території області виявили 22 катівні російських окупантів. Станом на 6 жовтня на території області, яку звільнили від армії Росії, виявили тіла 534 вбитих цивільних українських громадян.

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