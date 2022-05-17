"Переломний момент відбувся": у Міноборони заявили, що іноземна зброя вже нищить окупантів в Україні

"Переломний момент відбувся": у Міноборони заявили, що іноземна зброя вже нищить окупантів в Україні

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що після зустрічі 40 очільників оборонних відомств у Рамштайні, до України почала прибувати колективна допомога.

За її словами, вже за кілька місяців Україна зможе пересилити в озброєнні Росію, яка нині таки має перевагу.

Про це Маляр сказала під час пресконференції 17 травня.

"На сьогодні дійсно переломний момент відбувся. Після зустрічі у Рамштайні, де було більше 40 очільників оборонних відомств, дійсно допомога Україні тепер колективна. І за декілька місяців вона зможе забезпечити характерну можливість України відповідати тій загрозі, яка є, тому що у Росії є зараз перевага і по озброєнню, і по особовому складу", - заявила заступниця міністра оборони.

Однак Маляр наголосила, що говорити про точні цифри озброєння наразі небезпечно, адже цю інформацію відстежує ворог.

"Він (ворог - ред.) буде розуміти наші спроможності, якщо ми перейдемо на цифри. Але те, що допомога Заходу на сьогодні уже використовується - це абсолютна правда. Так і є", - сказала Маляр.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що сьогодні на фронті триває "оперативна пауза", під час якої відбувається гонитва, хто швидше перегрупує свої війська. Наразі на лінії зіткнення суттєво зменшилася інтенсивність бойових дій, а єдиним місцем, де окупанти ведуть наступальні дії, поки є Луганський напрямок. Проте і там ворог успіхів не має.

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