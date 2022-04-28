Переломний момент війни може бути у травні - The Guardian

Переломний момент війни може бути у травні - The Guardian

Переломний момент війни в Україні настане, найімовірніше, у травні.

У найближчий місяць або близько того настане вирішальний період у війні, яку веде проти України Росія. Це станеться після того, коли до України прибуде військова допомога від Заходу.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

На думку видання, станом на зараз Україна не здатна перейти у контрнаступ.

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" Західні чиновники заявили, що хотіли б, щоб Україна відновилася до кордонів, які існували до 24 лютого – початку російського вторгнення – "як мінімум ", - йдеться в матеріалі.

Але, якщо військової допомоги виявиться замало для зміни військового балансу, "постане питання про те, які ще зобов'язання готові взяти Великобританія та інші члени НАТО".

Нагадаємо, Резніков повідомив про ситуацію зі зброєю та наступом Росії.

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