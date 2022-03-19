"Перелякані з автомату розстріляли гуся": Кім розповів про паніку серед російських окупантів

Українські військові "зачищають села", каже голова області.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів про паніку серед російських окупантів та "зачистку" ворога.

Про боротьбу з російськими загарбниками він розповів у своєму Telegram-каналі.

За його словами, українські військові "зачищають села, посувають орків".

“Ці орки... Ну, це катастрофа просто. Вчора виїжджали, стріляли по селах, перелякані з автомату розстріляли гуся. Вибіг, засраний весь, схопив його. Думав, живим його з'їсть. Зараз ще дощі підуть, сидітимуть вони в калюжах. Тоді точно всі перехворіють і самі здохнуть. Ми їх потихеньку вибиваємо”, - розповів Кім.

За словами очільника Миколаївської ОДА, регіон готується до посівної кампанії, служби розвозять продукти та евакуюють людей з небезпечних регіонів.

До слова, напередодні Віталій Кім цілий день не виходив на зв'язок і не записував відео у Telegram. До слова, зазвичай він регулярно і часто інформує про ситуацію в регіоні. Вранці, 19 березня, очільник області опублікував відеозвернення. У ньому заявив: все добре, готується до роботи. Кім також розповів, що відпочив і вирішив прогулятися перед роботою.

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