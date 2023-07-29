Переляканий окупант привів у полон 20 своїх товаришів: розповідь бійця ЗСУ (відео)

Боєць ЗСУ з позивним "Грім" розповів, як він удвох з побратимом взяв у полон 21 окупанта.

Відео з цією історією опубліковане в Telegram-каналі "Реальна Війна".

За словами бійця, спершу їм із товаришем вдалося захопити в полон лише одного загарбника, який ховався від ЗСУ в одному з підвалів.

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Переляканого росіянина відпустили, але наказали йому через 40 хвилин повернутися і привести усіх, кого зможе знайти у селі.

Результат перевершив сподівання. "Виходимо, а там 21 рило стоїть, а нас двоє", - зі сміхом пригадує “Грім”.

“Максимум витримки + демотивація армії невдах = поповнення обмінного фонду”, - зауважили з приводу цієї історії в коментарі до опублікованого відео.

Переляканий окупант привів у полон 20 своїх товаришів: розповідь бійця ЗСУ

Нагадаємо, на Таврійському напрямку за одну добу в полон здалися 19 росіян, що свідчить про низький морально-психологічний стан ворога.

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