"Перелякався до смерті": в 3-річного хлопчика на Миколаївщині через потужні вибухи зупинилося серце

В Очакові Миколаївської області поховали поховали трирічного хлопчика, який помер внаслідок російської збройної агресії 9 січня. Серце дитини не витримало потужних вибухів.

Про це повідомив народний депутат Олександр Пасічний у Facebook.

"Страшенна новина прийшла з багатостраждального Очакова. Сьогодні рідні поховали трирічного Ростислава Присяжного. Маленьке сердечко хлопчика буквально розірвалося від потужного вибуху, який стався 9 січня. Це той випадок, про який в народі кажуть "перелякався до смерті". Не можу собі уявити горе батьків та родичів. Це - горе для всіх нас", - написав він.

Пасічний висловив співчуття родині загиблого хлопчика і зауважив, що російські терористи вже давно дійшли до крайнощів.

"Вони від початку свого вторгнення чинили жорстокості, катування, знущання саме з мирного населення. З тих, в кого немає в руках зброї; тих, хто не може їм дати відсіч. Так вчиняють лише мерзенні боягузи. Які не можуть достойно, як чоловіки, боротися на полі бою. Не можу стримати емоцій, не можу стримати гніву. Цім нелюдям і катам не буде прощення ані на цьому світі, ані на Вищому суді... Віримо в Перемогу!", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Авдіївці через терористичні дії росіян від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка.

Волонтер Влад Маховський неодноразово навідувався до дитини і на одному з відео він показав підвал, де родина ховалася від російських атак.

Як стало відомо, дівчинка разом з бабусею та дідусем мешкала в Авдіївці, яка постійно обстрілюється окупантами. Дівчинка розповідала волонтерам, що їй страшно, проте опікуни відмовлялися від евакуації. Все, що відомо про 6-річну дівчинку з Авдіївки, яка померла від серцевого нападу, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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