"Перемелюємо російську армію": Жданов про гігантські успіхи контрнаступу ЗСУ

Українські військові, незважаючи на відсутність деякої зброї на фронті, здійснюють колосальний прорив.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на запитання користувачів Мережі.

"Нам дають "прожитковий мінімум", не дають того обсягу озброєнь, який би був необхідний для того, щоб розпочати повноцінний масштабний військовий наступ на всіх оперативних напрямках. У нас на сьогоднішній день вистачає сил лише на двох оперативних напрямках вести наступальні дії, на решті ми ведемо оборонні дії", - сказав він.

З його слів, за 4 місяці, починаючи від 4 червня, коли почалися наступальні дії наших військ, наші війська знищили 3,5 тисяч артилерійських систем, приблизно 50 артилерійських бригад. 72 системи – це штатна чисельність артилерійської бригади.

"На жаль, у нас досі немає ракет, немає сучасної авіації. Ми воюємо на старій радянській авіації. Наша авіація на порядок гірша за ту, яка є в рашистській армії. Однак ми досягли гігантських успіхів. Сьогодні російська армія тріщить по швах, стратегічного резерву росіяни сьогодні не мають, тягнути війська з глибини країни вже немає можливості. Приїжджають окремі батальйони чи маршові роти, привозять по 100-200 осіб особового складу, прибувають окремі ешелони із військовою технікою. На 1200 км фронту це дуже мало. Ми четвертий місяць практично перемелюємо російську армію. Результатом цього перемелювання може бути обвал фронту на оперативному напрямку. Я вважаю, що успіхи величезні, порівняно з нашими можливостями", - додав він.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що контрнаступ ЗСУ провалився. Він також зазначив, що окупанти мають "успіхи" на фронті.

За даними аналітиків, українські війська 14 жовтня продовжили контрнаступальні дії на сході та півдні України та просунулися на захід від Донецька.

Раніше аналітики повідомили, що попри колосальні зусилля, успіх агресора під Авдіївкою наразі має обмежений тактичний характер.

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