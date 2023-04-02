"Перемелюють на фарш": чому росіяни мовчки гинуть за Путіна, "як худоба", пояснив Фейгін

На його думку, росіяни не повстануть проти режиму Путіна навіть після відступу з Криму.

Прості росіяни ніяк не реагуватимуть на нову хвилю мобілізації для війни проти України і не повстануть проти Путіна.

Про це заявив російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін, інформує "Еспресо".

"Путіна давно повинні були четвертувати за те, що він зробив. А зараз, забравши все, що було в середньостатистичного росіянина, його і далі підтримують. Спочатку він забрав в росіян економічну та політичну свободу. Потім в росіян забрали всі громадянські права й обіцяли, що ніколи не заберуть в них право на життя. Путін почав забирати в росіян останнє – право на життя. І зараз цих середньостатистичних росіян кидають на забій в Україну", – сказав Фейгін.

Опозиціонер зауважив, що масова безмовна загибель окупантів, перемелення їх "на фарш" в Україні – це феномен.

На його думку, росіяни не повстануть проти режиму Путіна навіть після відступу з Криму.

"Для Путіна ж це порятунок і здивування. Він піде далі. І, якщо раніше я вважав, що є якась точка неповернення, то зараз я так не думаю. Росіяни не повстали, коли їх розбили в Харківській та Херсонській області. Не здивуюсь, що і після втрати Криму вони не повстануть проти путінського режиму", – підсумував правозахисник.

Раніше британський військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що Путіна усуне від влади найближче оточення, народного повстання не буде.

Британський публіцист та експерт у Росії Едвард Лукас вважає, що в Росії вже видно початки громадянської війни, особливо це помітно завдяки розвитку приватних армій.

На думку експертки із російських справ Ганни Лабушевської, після військової поразки Путіна в Україні може статися розпад Росії та революція.

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