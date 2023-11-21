Перемир'я або гарантії безпеки: Портников назвав варіанти закінчення війни

Політичний експерт та журналіст Віталій Портников назвав свої варіанти, як може закінчитись війна Росії проти України.

Про це він сказав в етері "Говорить великий Львів".

Віталій Портников перерахував різні варіанти закінчення війни в Україні - це гарантії безпеки або ж перемир'я за участі третіх строрін.

"Можуть бути різні варіанти. Можуть бути гарантії безпеки для українців, які не дозволять росіянам більше просуватись. Може бути вичерпання ресурсів, коли війна зупиниться на лінії розмежування і може бути перемир'я, яке Росія та Україна підпишуть з третіми країнами, а між собою. Може бути третій варіант, коли Росія вважатиме, що вона контролює певні українські території, але не зможе там перебувати, тому що ці території будуть під вогневим контролем ЗСУ. Може бути різне, навіть зараз, коли ми перебуваємо у ситуації передчуття позиційної війни", - сказав він.

Нагадаємо, Портников зазначив, що якщо в України та Росії будуть ресурси, то війна може тривати і до 2035 року, проте на його думку - це може і швидше закінчитись.

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