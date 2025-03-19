Перемир’я чи пастка: Європа боїться угоди США з Росією без України

Трамп провів переговори з Путіним, але Кремль не погодився на 30-денне перемир’я.

США дали зрозуміти європейським союзникам, що їхнім пріоритетом є припинення бойових дій та подальше обговорення питань безпеки України.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела.

Такі сигнали можуть дати деяку впевненість союзним країнам, які побоюються, що США можуть ухвалити рішення без консультацій з Європою, що послабить як Україну, так і загальну безпеку Європи.

Побоювання посилилися після телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна. За даними джерел, Кремль відхилив пропозицію Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Натомість Путін погодився лише обмежити удари по українській енергетиці, висунувши вимогу припинити постачання зброї та розвідданих для ЗСУ.

Після розмови Трамп написав у Truth Social: “Цей процес зараз у повному обсязі, і ми, сподіваюся, в ім’я людства виконаємо цю роботу!”

Санкції проти Росії залишаються важливим важелем тиску. США та ЄС наголошують, що обмеження діятимуть, доки не буде досягнуто політичного врегулювання. Водночас союзники готові посилити санкції, якщо Москва не піде на поступки.

Після зустрічі з Трампом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відносини з РФ мають нормалізуватися після завершення бойових дій, але водночас потрібно продовжувати тиск на Кремль.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що зараз навіть думати про відновлення відносин із РФ неприйнятно. На його думку, Росія повинна припинити війну, повернути окуповані території та виплатити репарації Україні.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф 19 березня 2025 року заявив, що перемовини американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним були переконливими, але, мовляв, ще треба багато чого обговорити, тому це планують зробити на наступній зустрічі делегацій США та Росії.

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