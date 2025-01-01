Перемир'я чи продовження війни: Newsweek поділилося прогнозами щодо України

За прогнозами, після вступу на посаду Дональда Трампа 20 січня його адміністрація чинитиме тиск на обидві сторони, щоб домогтися компромісу.

Експерти сумніваються в остаточному вирішенні російсько-українського конфлікту, навіть якщо цього року вдасться укласти мирну угоду. Більшість вважає, що 2025 рік може стати роком припинення активних бойових дій, але не завершення війни.

Детальніше розповіли у виданні Newsweek.

За прогнозами, після вступу на посаду Дональда Трампа 20 січня його адміністрація чинитиме тиск на обидві сторони, щоб домогтися компромісу. Як зазначає видання, Трамп обіцяв швидко завершити війну, використовуючи свої методи примусу.

Чедомір Несторович, академічний співдиректор Центру геополітики та бізнесу ESSEC, вважає, що небажання Трампа продовжувати військову допомогу Україні може змусити Київ розпочати переговори.

“Україна може отримати підтримку НАТО без формального членства, а Росія — часткове зняття санкцій”, — прогнозує він.

Орельєн Колсон, професор політичних наук ESSEC, вважає, що обидві сторони, — і Росія, і Україна, — можуть погодитися на мирні переговори через побоювання щодо подальшої ескалації. Проте він додає, що навіть у разі домовленостей це буде “озброєне припинення вогню”, а не справжній мир.

"Путін через страх додаткових військових коштів, наданих Україні, а Зеленський, щоб уникнути значного припинення підтримки США. У будь-якому разі це буде не кінець війни, а скоріше озброєне припинення вогню", — сказав Колсон.

Едгар Беллоу з бізнес-школи NEOMA припускає, що найвірогіднішим сценарієм є заморожений конфлікт із періодичними сутичками та невирішеними територіальними суперечками.

Водночас Юрій Боєчко, генеральний директор благодійної організації “Надія для України”, налаштований менш оптимістично. Він вважає, що Росія не погодиться на жодну мирну угоду.

“Це можуть бути кілька місяців тимчасового миру, але ризик ескалації залишається високим”, — заявив він.

Нагадаємо, що ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що гаряча фаза війни проти РФ не зможе закінчитися 2025 року.