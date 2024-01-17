"Перемир'я" між Україною та Росією: Блінкен зробив невтішну заяву

Блінкен впевнений, що "Україна міцно стоїть на своїх ногах".

У Держдепартаменті США вважають, Україна та Росія не є близькі до "припинення вогню" і не були близькими.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен у Давосі, повідомляє The Guardian.

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У топдипломата США запитали, чи були десь близькі до припинення вогню в Україні. На що Блінкен відповів: "Я так не думаю".

Він вважає, що очільник Кремля Володимир Путін готовий продовжувати втягувати "своїх молодих людей у ​​війну на м’ясорубку", що є "глибокою трагедією" для росіян.

Блінкен впевнений, що "Україна міцно стоїть на своїх ногах".

Нагадаємо, нещодовно у Пєсков висловився про "мирні" переговори з Україною.

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