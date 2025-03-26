Перемир'я у Чорному морі: радник Зеленського сказав, чи йдеться про заборону на атаки по порту Одеси

Україна та Росія мають намір досягти перемир'я у Чорному морі. Воно, зокрема, має передбачати заборону на удари по порту Одеси.

Про це пише радник президента Дмитро Литвин.

"Ми розглядаємо це як домовленість щодо портів також. А це, зокрема, Одеса", - написав Литвин.

Він додав, що Москва – місто, побудоване на брехні, і в Україні це ні нікого не дивує.

"Наприклад, у своїй заяві після зустрічей в Ер-Ріяді росіяни заявили, що нібито перемир'я на енергетичних об'єктах діє з 18 березня. Чому саме 18 березня? Тому що саме тоді вони висунули відверто фейкову історію про те, що нібито Путін наказав припинити удари по енергетичній інфраструктурі України", – підкреслив Литвин.

Тепер же, додав він, росіяни просто хочуть залишатися послідовними у своїй брехні та пропаганді.

Раніше йшлося про те, що ворог "затягує" досягнення перемир'я. Натомість росіяни запускають по Україні групи дронів.