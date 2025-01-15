Перемир'я в Газі: чого очікують у США після досягнення угоди між Ізраїлем та ХАМАС

На думку Ентоні Блінкена, на звільнення ізраїльських заручників та палестинських ув'язнених піде приблизно шість тижнів

Після укладання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС та відведення військ ЦАХАЛу, має розпочатися звільнення ізраїльських заручників та палестинських ув'язнених.

Якого розвитку подій на Близькому сході очікують у США, розповів Ентоні Блінкен у своєму останньому інтерв'ю CNN на посаді держсекретаря у середу, 15 січня.

"Спочатку припиняється вогонь. ХАМАС та Ізраїль припиняють стрілянину. Ізраїль відводить свої війська. Починається звільнення заручників. Ув'язнені виходять із ізраїльських в'язниць і повертаються назад. І ми збільшуємо гуманітарну допомогу людям, які так відчайдушно її потребують", – сказав Блінкен.

За його словами, на здійснення цих планів піде приблизно шість тижнів. І протягом цього періоду "нам необхідно домовитися про взаєморозуміння, щоби прийти до постійного припинення вогню".

"Щоб Ізраїль вивів усі свої сили з Гази, ХАМАС не повернувся туди, і щоб було вжито необхідних заходів щодо відновлення влади та безпеки, щоб Газа могла рухатися вперед", – наголосив держсекретар.

Він додав, що механізми постійного припинення вогню розробляються, як мінімум, останні півроку, "інтенсивно, але тихо". У цьому беруть участь як США, так і "арабські партнери".

"Ми сподіваємося, що припинення вогню саме по собі протверезить уми і змусить людей домовитися про те, що необхідно для реалізації плану дій після конфлікту", — наголосив Ентоні Блінкен.

Водночас у канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявили, що в угоді про припинення вогню є "низка положень" щодо звільнення заручників, які ще мають бути остаточно узгоджені. За словами прем'єра, Ізраїль сподівається, що "деталі будуть остаточно узгоджені сьогодні ввечері".

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС домовилися про угоду призупинити бойові дії в Газі та поступово звільнити заручників та палестинських ув'язнених. Реалізація угоди між Ізраїлем та ХАМАСом імовірно розпочнеться у неділю, 19 січня.

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