Переміщення артилерійських підрозділів до кордону з Україною та спроба використання рублів: оперативна інформація щодо російського вторгнення

Переміщення артилерійських підрозділів до кордону з Україною та спроба використання рублів: оперативна інформація щодо російського вторгнення

На Волинському напрямку наступальних дій противник не проводив.

Завершується тридцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Протягом поточної доби суттєвих змін в тактиці дій противника не відбулося. Ворог зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, перегрупуванні та посиленні наявних підрозділів, завданні ударів засобами артилерії та авіації як по військових об’єктах, так і по об’єктах цивільної інфраструктури.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні у Facebook.

Як особливість слід відзначити переміщення додаткових артилерійських підрозділів до кордону з Україною, але дані уточнюються.

Крім проведення наземної та повітряної кампаній, ворог намагається продовжити здійснення підготовчих заходів до запровадження в обіг російських рублів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей замість гривні. У Харківській області противник здійснює обмеження пересування цивільного населення коштом встановлення мережі блокпостів.

на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей замість гривні. У Харківській області противник здійснює обмеження пересування цивільного населення коштом встановлення мережі блокпостів. Окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців українських міст Херсон, Генічеськ, Мелітополь, близько 90 % населення яких налаштовані проти російських загарбників, із залученням підрозділів Росгвардії.

На Волинському напрямку наступальних дій противник не проводив. Залучення окремих підрозділів збройних сил республіки Білорусь до агресії проти України залишається ймовірною.

На Поліському напрямку ворог продовжував здійснювати вогневий вплив на підрозділи українських військ в окремих районах.

На Сіверському напрямку противник зосереджував основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів. Продовжував укріплення своїх позицій та вогневий вплив на окремі підрозділи Збройних Сил України.

На Слобожанському напрямку, в районі міста Суми, основні зусилля зосереджував на закріпленні та утримані раніше зайнятих рубежів; в районі міста Харків продовжує спроби блокування наших підрозділів та намагається проводити демонстраційні дії, наносить ураження інфраструктурі та оборонним об’єктам міста. Намагається наростити зусилля на напрямку на Ізюм коштом переміщення додаткових підрозділів та техніки.

На Донецькому напрямку противник продовжує перегрупування для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Південнобузькому напрямку вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів, з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

Сили оборони України продовжують боронити Україну як на землі, так і в повітрі, поступово звільняючи її від російських окупантів.

"Сильні разом! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!",- йдеться у повідомленні.

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