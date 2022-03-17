Переміщення ворожої техніки та ізольовані населені пункти: яка ситуація у Київській області

Переміщення ворожої техніки та ізольовані населені пункти: яка ситуація у Київській області

В окупованих Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.

Війна Росії проти України триває вже 22-й день. Київська ОДА розповіла про ситуацію в області станом на 17 березня.

Білоцерківський район

Ситуація контрольована. Ніч минула спокійно, без обстрілів. Сили територіальної оборони у підвищеній боєготовності.

Бориспільський район

За попередньою інформацією над територією району збито ворожий літак. Інформація перевіряється, здійснюється пошук літаку або його фрагментів.

Бучаський район

У Макарівській громаді відсутні водопостачання, газ, електрика, зв’язок. Селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога.

У Бородянській, Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога. Інфраструктура зруйнована. Бородянка заблокована. Готується евакуація цивільного населення та підвіз гуманітарної допомоги.

Броварський район

На території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської - ворожа техніка.

У ніч проти 17 березня по Калинівській громаді ворог здійснив ракетний удар. Постраждав один з населених пунктів - ушкодження інфраструктури та житлового фонду. Попередньо жертв немає.

У Зазимській сільській громаді створені пункти обігріву. 16 березня Зазимська громада прийняла близько 200 мешканців Чернігівщини, яких забезпечили житлом та харчуванням.



Вишгородський район

В окупованих Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. Продовжується евакуація людей з окупованої Димерської громади. Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах.

Обухівський район

Ситуація стабільна, контрольована. Є проблема недостатньої кількості деяких продуктів. На АЗС недостатні об’єми пального, черги.

Фастівський район

Ситуація стабільна контрольована. На частині АЗС відсутнє пальне. Відбувся обстріл градами в сторону с. Ясногородка - потерпілих, загиблих та значних руйнувань немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 22-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, Київ, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 17 березня від рук росіян загинули вже 108 дітей.

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