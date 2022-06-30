Перемога без поступок: соціологи дослідили настрої українців щодо умов закінчення війни

Опитування громадської думки проводилось з 9 по 13 червня - після обіцянки США поставити до України передові керовані ракетні озброєння.

Переважна більшість українців не погоджується на територіальні поступки в обмін на мир з Росією.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Wall Street Journal та NORC спільно з українською соціологічною компанією.

Інтерв'юери опитали 1005 дорослих, які користуються послугами одного з українських мобільних операторів, на території, яку контролює Україна, а також українців, які виїхали за кордон. В опитуванні не брали участі мешканці окупованого Криму та підконтрольних Росії територій Донбасу, де українські мобільні оператори не працюють.

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Опитування проводилось з 9 по 13 червня.

За результатами опитування, 89% українців були в цей час проти того, щоб поступитись Росії захопленою після 24 лютого територією, а 81% вважали, що ціною переговорів не може бути також відмова від раніше захоплених Росією Криму та частини Донбасу.

Зі списку можливих наслідків війни 66% опитаних українців обрали варіант про те, що ЗСУ вдасться витіснити окупантів з території, яку вона захопила цього року. Малоймовірною таку перспективу назвали лише 10% із них.

Ба більше, 53% респондентів вважають, що українські сили, ймовірно, здобудуть ще більшу перемогу, витіснивши Росію з усієї території, яку вона окупувала останніми роками, включно з Кримом та Донбасом.

Близько 20% опитаних вважають, що війна перетвориться на тривалу патову ситуацію, і лише 6% - що війна закінчиться припиненням вогню, яке дозволить Росії зберегти за собою окуповані частини Донбасу та півдня країни.

Аналітики зауважують, що відмова українців від угоди “територія в обмін на мир” ґрунтується на оптимізмі щодо успіху на полі бою. Опитування збіглося в часі з обіцянкою США поставити передові керовані ракетні озброєння, які могли б зрівняти підрозділи ЗСУ з потужністю російської артилерії.

Опитування проводилося до недавньої серії російських ударів по мирних українських містах та деякого просування російських військ на Донбасі.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, що Росія проводить ракетний терор проти мирних громадян України, оскільки прагне зламати їхній дух та зруйнувати єдність.

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