Перемога дається нам дуже важко, але вона неодмінно буде - Залужний

Залужний наголосив, що Україна веде війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний звернувся до українців і заявив, що перемога неодмінно буде, хоч дається вона українцям дуже важко.

Про це він написав у Facebook.

Залужний наголосив, що Україна веде війну проти Росії – країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості.

"Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Чи витримали б інші країни такий тиск?

За інформацією Залужного, тільки за сьогодні противник застосував по цивільним обʼєктам України:

55 крилатих ракет Х-101;

одну керовану авіаційну ракету Х-59;

22 зенітних ракети до С-300;

4 безпілотники типу “Shahid-136”;

один безпілотник “Ланцет-3”.

"Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю. Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде", – запевнив головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Валерій Залужний поділився досвідом боротьби з "шахідами" з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Коментуючи фейки РФ про "брудну бомбу", Залужний сказав, що єдина зброя “масового ураження”, яка є в українців, - це наша гордість.

Читайте також: