Перемога дається нам дуже важко, але вона неодмінно буде - Залужний

Залужний наголосив, що Україна веде війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави.
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний звернувся до українців і заявив, що перемога неодмінно буде, хоч дається вона українцям дуже важко.
Про це він написав у Facebook.
Залужний наголосив, що Україна веде війну проти Росії – країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості.
"Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Чи витримали б інші країни такий тиск?
За інформацією Залужного, тільки за сьогодні противник застосував по цивільним обʼєктам України:
- 55 крилатих ракет Х-101;
- одну керовану авіаційну ракету Х-59;
- 22 зенітних ракети до С-300;
- 4 безпілотники типу “Shahid-136”;
- один безпілотник “Ланцет-3”.
"Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю. Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде", – запевнив головнокомандувач ЗСУ.
Раніше Валерій Залужний поділився досвідом боротьби з "шахідами" з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Коментуючи фейки РФ про "брудну бомбу", Залужний сказав, що єдина зброя “масового ураження”, яка є в українців, - це наша гордість.
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