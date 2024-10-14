Перемога не буде такою, як ви можете собі уявити – Сенцов

Якщо переговори з Росією почнуться, для нас вони закінчаться або погано, або нічим.

Про це сказав український режисер і командир штурмової роти 47-ї ОМБр Олег Сенцов в інтерв’ю LB.ua.

"Уже, думаю, немає в цій країні людей, які думають, що через два місяці ми можемо перемогти Путіна військовим шляхом, або через три роки, або колись. Тобто розглядається якийсь спосіб або припинення війни, або переходу її в негарячу фазу, АТОшний варіант. Це "Мінськ-3" на якихось умовах, і я думаю, що ці умови не будуть для нас хороші. Читав, що пропонують нам тимчасово, неофіційно відмовитися від тих територій, які вже окуповані де-факто, щоб інша частина країни вступила до НАТО в такому вигляді. І на цю частину був уже натовський зонтик через п'яту статтю. Це те, що зробила ФРН у 1960-х роках. Я не думаю, що Путін на це погодиться, тому що у нього все нормально: люди в нього є, резерви валютні є – вони продовжують іти хорошим потоком. Виробництво озброєння він нарощує. Допомагають Китай неофіційно, Північна Корея, Іран. Тобто він достатньо добре почувається, йомук це не буде потрібно", – розповів він.

На думку Сенцова, після Курська Путін ображений і намагатиметься сильніше викрутити Україні руки.

"Якщо перемовини почнуться, для нас вони закінчаться або погано, або нічим. Війна буде продовжена", – зазначив він.

Водночас Сенцов наголосив, що й досі вірить у перемогу України.

"Просто перемога не буде такою, як ви можете собі уявити – що танки їдуть Красною Площею, зруйнований Кремль або ми заїжджаємо через Перекоп до Криму на танках. Можливо, не буде такої перемоги, вона буде іншою, і ми відновимося в цей кордон 1991 року, але це буде не одразу і не так красиво й легко, як хотілося б. На Росію буде чекати крах у будь-якому разі. Ця країна приречена. Питання, коли це станеться. Побачимо це ми скоро або побачимо вже старими, коли нам будуть кашу роздавати", – каже він.

Сенцов зазначив, що не зневірюється. "Коли почалася війна, мені буквально через тиждень хтось з інтерв'ю телефонує: "Що ви думаєте, скільки триватиме війна?" – "Мінімум два-три роки". – "О-о-о!" – жах запанував у студії. Потім стільки мені прилітало закидонів: "Що це таке? Як це може бути?". І от минуло вже майже три роки. Коли мене востаннє запитали, я сказав, що треба готуватися до війни, яка може тривати 10 років", – додав він.

Сенцов переконаний, що якщо людина до цього готуватиметься, то настане момент, коли вона може перемогти.

"Може, через рік, може, через два, може, через п’ять, але ти готовий до того, що війна буде довго. Якщо ти готуєшся до війни, яка триває три місяці, а вона триватиме 10 років, то ти програєш. Ось і все. А скільки вона буде – я не знаю. Ніхто не знає. Дай боже, щоб закінчилася швидко. Але стратегія – вистояти, втримати, максимально виснажити противника, щоб стало так, що війна для нього невигідна, щоб зламав об нас зуби і щоб потім почалися внутрішні проблеми і Росія зазнала колапсу. Коли вона дробитиметься, буде нескладно забрати назад українські території, молдовські території, грузинські території – воно все саме в руки падатиме", – резюмував він.

Олег Сенцов: Щоб правду про війну бачило трохи більше людей

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt Михайло Подоляк пояснив, на чому базується український план перемоги та які чинники відіграють у ньому вирішальну роль.

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