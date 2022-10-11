Перемога Путіна у війні - це поразка НАТО та ядерні навчання: Столтенберг - про допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 11 жовтня, під час брифінгу наголосив, що перемога Путіна у війні проти України означатиме поразку для НАТО. Також він анонсував ядерні навчання, які проведе Альянс.

ТСН.ua зібрав ключові заяви генсека НАТО.

Поразка України у війні означатиме поразку НАТО

Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю НАТО наголосив, що поразка України у війні проти Росії означатиме також і програш НАТО. Водночас генсек пояснив, що Альянс не є стороною конфлікту у війні Росії проти України.

"Для нас усіх важливо, щоб Україна перемогла у битві, у війні проти російських військ, що вторглися до неї. Бо якщо Путін переможе, це буде не просто великою поразкою для України, а й поразкою і небезпечним для всіх нас, адже це зробить світ небезпечнішим, а нас – вразливішими до подальшої російської агресії", – сказав Столтенберг.

Також Столтенберг закликав країни-члени Альянсу поповнювати свої запаси зброї, адже вона грає ключову роль для оборони України.

Навчання НАТО щодо ядерного стримування

Країни-члени НАТО проведуть спільні навчання щодо ядерного стримування. Їх заплановано розпочати вже наступного тижня. Водночас Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс поки не бачить, що РФ готова застосувати у війні ядерну зброю.

"Наступного тижня НАТО проведе давно заплановані навчання зі стримування, Steadfast Noon. Це звичайні навчання, що проводяться щороку. Щоб наші сили стримування залишалися надійними, безпечними та ефективними", - сказав Столтенберг.

Атаки на інфраструктурні об'єкти НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв посилити захист важливих інфраструктурних об'єктів НАТО після диверсії на газопроводі "Північний потік" та інциденті на залізниці у Німеччині. Він додав, що якщо причетність ворога до цих диверсій буде підтверджена, НАТО може застосувати свою п'яту статтю.

"Ми готові вживати заходи у разі потреби. Які саме це можуть бути заходи, залежить від характеру атаки. Ми не дамо нашим противникам привілеїв знати, яким чином може бути активована 5 стаття, в яких обсягах. Це все буде залежати від конкретної ситуації, якщо виникне кібер- чи гібридна загроза проти НАТО", - сказав Столтенберг.

Ракетний терор України та надання систем ППО: що ще сказав Столтенберг

Ракетні обстріли критичної інфраструктури України - це ознака слабкості Путіна. Єнс Столтенберг наголосив, що Путін програє на полі битви, а тому застосовує ракетний терор проти українських міст.

"Вони втратили території, втратили оберти, тому завдають ракетних ударів, які ми бачили вчора і сьогодні", - додав генсек НАТО.

Єнс Столтенберг також прокоментував засідання контактної групи в форматі "Рамштайн". Він додав, що першочергово обговорюватиметься надання Україні систем ППО.

"Системи ППО дуже важливі, оскільки багато ракет були збиті системами ППО, які надали країни НАТО. Але не всі були збиті, тому є потреба в більш ефективному ППО. Це ми обговоримо з Резніковим. Як забезпечити постачання цих систем якнайшвидше, як забезпечити навчання, як забезпечити боєкомплект для цих ППО", - сказав генсек.

Україна та НАТО: що відомо

Президент України Володимир Зеленський після того, як диктатор Путін спробував анексувати українські території, заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

Єнс Столтенберг заявив, що Альянс дотримується політики "відкритих дверей", проте для вступу України потрібна згода усіх 30 членів НАТО. Зараз же Альянс концентрує свою увагу на наданні військової допомоги Збройним силам України.

Генсек НАТО зазначив, що припинити війну проти України може тільки Росія та диктатор Путін, бо РФ нічого не втратить, якщо погодиться на мир. Якщо Україна перестане воювати - вона може зникнути з карти світу.

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