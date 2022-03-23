Перемога України базується на трьох стовпах: Кулеба розповів, як Захід може допомогти здолати РФ

Кулеба заявив, що ЄС повертається до свого нормального стану.
Рішучість Європи щодо санкції проти Росії, яка напала на Україну, почала слабшати.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю The Economist.
"Те, що ми бачили на початку війни, — це зростання Європейського Союзу як потужного гравця, який може принести зміни. Те, що я бачу протягом останніх десяти днів у Європейському Союзі, повертається до свого нормального стану, коли він не може ухвалити рішення про рішучі та швидкі дії", - сказав Кулеба.
Голова МЗС стверджує, що здатність України перемогти свого більшого сусіда базується на трьох стовпах: українська витривалість, постачання зброї та санкції Заходу.
"Ми завжди усвідомлювали, що з нами не буде країни, яка буде битися пліч-о-пліч, що це буде хрест, який ми повинні нести. Але щоб допомогти нам, країни можуть зробити дві речі: надіслати нам необхідну зброю та ввести санкції", - додав він.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликає міжнародних партнерів ще більше допомогти Україні перемогти цинічну атаку Росії, яка нині вбиває мирних людей, зокрема дітей, і знищує цивільні будинки.
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