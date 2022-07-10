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"Перемога України – це і перемога Грузії": командир "Грузинського легіону" назвав умову завершення війни

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"Перемога України – це і перемога Грузії": командир "Грузинського легіону" назвав умову завершення війни

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Процес війни залежить від того, як Україна зможе впоратися з тим натиском обстрілів, які зараз ведуться.

Єдиний варіант завершення війни – це деокупація абсолютно всіх територій України, включно з деокупацією Криму.  

Про заявив командир легіону Мамука Мамулашвілі в інтерв’ю "Українській правді".

"Примітивно кажучи, коли будуть установки, якими ми зможемо відповідати росіянам на артилерійські обстріли, це пришвидшить завершення війни. Отже, все залежить саме від того, коли Україна отримає все", - зазначив Мамулашвілі.

Він наголосив, що сьогодні "перемога України – це і перемога Грузії".

"У Грузії також 20% територій окуповано Росією. І Грузія сьогодні повністю залежить від війни в Україні. Від того, як закінчиться війна в Україні.  Я думаю, кожен громадянин Грузії має розуміти, що його місце сьогодні в Україні, і тут вирішується доля не лише України. Навіть зовсім не лише України, а багатьох європейських країн, країн НАТО та Грузії зокрема. Я дуже хочу, щоб кожен грузин розумів, що сьогодні тут триває боротьба і за Грузію, і вони мають до цього приєднатися", - резюмував він.

Нагадаємо, Олексій Арестович вважає, що війна в Україні точно завершиться впродовж 2,5 року.

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