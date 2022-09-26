Перемога України – переведення подиху перед наступною війною з РФ – Залужний

Залужний, який потрапив на обкладинку щотижневого журналу TIME, готується до тривалої і кривавої битви.

Перемога України у війні з Росією "не буде остаточною", а дасть можливість перевести подих і підготуватися до наступної війни.

Про це в інтерв’ю американському TIME заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, світлину якого видання розмістило на головній сторінці номера.

За словами журналістів, Залужний готується до тривалої і кривавої битви.

"Зважаючи на те, що я знаю про росіян з перших вуст, наша перемога не буде остаточною", — сказав він TIME. "Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни".

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі, американський колега Залужного, був вражений, коли побачив, що українці тримаються перед широкомасштабним наступом РФ. Міллі запитав у Залужного, чи планує він евакуюватися в більш безпечне місце.

"Я йому сказав: "Я вас не розумію", — розповідає Залужний. "Для мене війна почалася в 2014 році… Я не тікав тоді і не збираюся тікати зараз".

TIME наголошує, що головнокомандувач ЗСУ належав до корпусу українських офіцерів, які розглядали повномасштабне російське вторгнення як питання часу. За кілька тижнів після вступу на посаду він почав впроваджувати ключові зміни. Офіцери отримали право відкривати вогонь у відповідь "з будь-якої доступної зброї", якщо вони піддадуться нападу, без дозволу старшого командування.

"Нам потрібно було збити їх бажання атакувати", — каже Залужний. "Нам теж потрібно було показати зуби".

Головнокомандувач ЗСУ зізнався журналістам, що його також здивували промахи Росії. Коли ворог зіткнувся з сильним опором або втрачав здатність поповнювати запаси, він не відступав і не переходив до іншого підходу.

"Вони просто загнали своїх солдатів на бійню", — сказав Залужний. "Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене".

Раніше Валерій Залужний прокоментував мобілізацію в Росії і заявив, що українці знищать всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією.

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