Перемога України стала ще ближчою: Резніков підбив підсумки "Рамштайну-5" та повідомив приємні новини

Міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн-5". На цьому засіданні міністри оборони та очільники генеральних штабів з понад 50 країн закріпили курс на довгострокову підтримку України.

Резніков назвав візит на зустріч Ukraine Defense Contact "дуже насиченим та плідним".

Пр це він повідомив на сторінці у фейсбук.

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Ближче до вступу в НАТО та військова допомога від США

За ініціативи Резнікова НАТО організує тренінги NSPA для фахівців Агентства оборонних закупівень Міноборони. За словами міністра оборони України, це ще один місточок, який наближає Україну до НАТО де-факто.

"Партнери були позитивно вражені динамікою дій наших угрупувань – на півдні під командуванням генерал-лейтенанта Андрія Ковальчука та на сході під командуванням генерал-полковника Олександра Сирського", - написав він.

Резніков додав, що під час зустрічі було оголошено черговий пакет на $675 млн, в якому містяться дуже важливі боєприпаси для HIMARS та інші речі, які стануть в нагоді під час активних дій.

"Зростання масштабів допомоги, а також успішні дії сил оборони України, які маже 200 днів стримують російську навалу, суттєво вплинули на пріоритети.

По-перше, поряд з нарощуванням обсягів постачання зброї постає питання її ремонту та обслуговування. Це запчастини, ремонтна база, фахівці. По-друге, країни вільного світу не готувалися до повномасштабної війни на континенті за лекалами Другої світової. Через це ресурси оперативної допомоги, яка може бути надана нашими партнерами за рахунок резервів, обмежені. Третє і найважливіше – завдяки мужності наших захисників і захисниць та стійкості всього українського народу стало зрозуміло, що росію не потрібно "стримувати" чи "не провокувати" Кремлівське зло можна перемогти. Усі складові сил оборони України під командуванням генерала Валерія Залужного довели справою те, у що ніхто раніше не міг повірити", - йдеться у дописі.

Довгострокова підтримка України

Очільник Міноборони України наголосив, що у РФ ще багато ресурсів, перемога не станеться миттєво, але вона відбудеться неодмінно. Саме тому на перший план виходить завдання організації співпраці на середню та довгострокову перспективу.

Під час свого виступу Резніков зробив акценти на перспективах 2023 року. Мета України - відновити територіальну цілісність та суверенітет України у міжнародно визнаних кордонах. Для цього,за словами міністра, крім успішної оборони та стабілізації лінії фронту, необхідно здійснити успішні контрнаступи. І далі тримати Росію в рамках.

Створення трирівневої системи ППО/ПРО

"Ми зараз не можемо говорити про усі деталі. Але серед найважливіших пріоритетів визначено розвиток трирівневої системи ППО/ПРО. Чітке бачення у цьому плані сформовано завдяки успішним діям і на основі досвіду Повітряних Сил ЗСУ під командуванням генерал-лейтенанта Миколи Олещука, аргументи якого я наводив партнерам. Вже вкладаються послідовні зусилля, щоб активізувати роботу оборонної індустрії. Це потрібно для поповнення резервів у країнах вільного світу та створення можливостей системно підтримувати Україну", - зауважив міністр.

Підготовка українських бійців у країнах Європи

Під час "Рамштайну-5" було зроблено ще кілька кроків уперед. Питання інвестицій у військово-промисловий комплекс (ВПК) з огляду на необхідність дати відсіч РФ невдовзі будуть розглядатися на окремій сесії в рамках НАТО. У контексті довготривалої підтримки на якісно вищий рівень виведено завдання підготовки українських бійців. Діапазон потреб української армії широкий – від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів, а також підготовка штабів бригад.

"Вже діє започаткована Великою Британією ефективна програма підготовки, яку підтримали Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Нова Зеландія. Тисячі наших воїнів вже закінчили цей курс. Понад півтори тисячі навчаються прямо зараз. Тільки за цієї програмою буде підготовлено 30 тисяч бійців, які повернуться до України повністю готові до бою – зі знаннями, вдягнуті, з засобами індивідуального бронезахисту тощо. Це кістяк мінімум 6 бригад. А є ще інші програми.

Завдяки лідерству Віце-прем’єр-міністра – міністра оборони Польщі Маріуша Блащака створено можливість підготовки наших солдат на полігонах у Польщі. На Рамштайні-5 я звернувся з проханням розглянути можливість розгортання аналогічних програм тренувань в інших країнах-сусідах. Цю ідею відразу підтримав великий друг України міністр оборони Словаччини Ярослав Над. Це забезпечить масштабування тренувального процесу, ми отримаємо більше підготовлених військ у стислий термін.

Активізація виробництва зброї та тренінгові програми для українських військових у країнах ЄС

Паралельно вибудовується тренінгова програма за підтримки Євросоюзу. Ми вже внесли конкретні пропозиції, серед яких – будівництво тренінгових центрів в Україні, щоб поєднати європейські ресурси і технології з практичним досвідом нашої армії. Тоді ці центри будуть працювати в інтересах всієї Європи.

Активізація виробництва зброї та тренінгові програми – це зміцнення сил оборони України у довгостроковій перспективі. Скільки б росія не зігнала невмотивованих погано озброєних зграй злочинців, їх зустрінуть навчені та забезпечені сучасними системами українські війська. Ми переможемо росію за рахунок якісних переваг, спираючись на ресурси вільного світу. Адже кожна демократична країна зараз бачить, до цього може призвести панування схиблених тиранів… Розраховую на просування кількох проектів під час візитів іноземних колег до України, які відбудуться найближчим часом. Готуємо деякі сюрпризи.

"Під час "Рамштайну" партнери чітко заявили: ми з вами до кінця війни, а саме - до перемоги України. Згідно з даними, які ми отримуємо, все більше росіян починають вважати, що справи навколо йдуть якось неправильно. Рамштайн – це коаліція, створена завдяки лідерству США, щоб світ був краще і відбувалися саме правильні речі. Наближаємо перемогу усіма можливими і неможливими засобами", - підсумував Резніков.

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, очільник Пентагону Ллойд Остін знову зібрав партнерів і союзників на військовій базі Рамштайн, де радилися, чого потребує Україна, і пообіцяли довгострокову підтримку.

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