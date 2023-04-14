"Перемога України у війні означатиме Третю світову, а перемога РФ - катастрофу" - Ле Пен

Очільниця ультраправих Марін Ле Пен вважає, що для України найкращим виходом у війні стануть переговори. Відтак, за її словами, перемога України або ж перемога Росії не принесе світу нічого хорошого.

Про це вона заявила в інтерв'ю El Pais.

На думку Ла Пен перемога РФ у війні обернеться катастрофою, натомість перемога України означатиме початок Третьої світової війни.

Зазначимо, що лідерка партії упродовж останніх років серед французьких політиків була найбільш пов'язана з путінською Росією. Зокрема у 2014 році її партія отримала кредит у розмірі 9 мільйонів євро від російського банку, і вона заявляла, що поділяє глобальне бачення Путіна.

Утім, після повномасштабного вторгнення риторика Ла Пен суттєво змінилася.

"Коли така країна, як Росія, нападає на іншу країну і загрожує її суверенітету, не може бути рівновіддаленості, ви повинні зайняти певну позицію", – додала вона, заявляючи, що виступає за надання Україні оборонної зброї, але проти наступальних озброєнь.

Вона каже, що найкращим вирішенням конфлікту були б негайні переговори.

"Якщо Росія виграє війну, це буде катастрофою, тому що всі країни, які мають територіальний конфлікт, будуть думати, що вони можуть вирішити його за допомогою зброї", – заявила Ле Пен.

Попри це, у неї і третій варіант. "Якщо ми продовжимо повільно постачати зброю в Україну, як ми це робимо зараз, то нам загрожує нова Столітня війна що, враховуючи людські втрати, є жахливою драмою" – зазначила Ле Пен.

Тим часом Франція блокує рішення про виділення 2 млрд євро на фінансування постачань боєприпасів для України. Це рішення вимагає одноголосності серед держав-членів ЄС.

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