"Пригожин закликає Путіна зупинити "спецоперацію": експерт розповів про наміри ватажка ПВК "Вагнер"

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин закликає главу Кремля Путіна зупинити “спецоперацію”. Упродовж довгого часу він створював собі образ героя Бахмута, який може бути зруйнований українським контрнаступом.

Таку думку висловив політтехнолог Борис Тізенгаузен у прямому ефірі телеканалу FREEDOM.

Експерт вважає, що перемога виринає з рук Пригожина, тому він занервував.

"На перший погляд, це чергова диковина від Пригожина. Але якщо проаналізувати, то все насправді доволі непогано продумано. Тобто з Пригожиним працюють технологи. Що це було? Я б хотів звернути увагу на кілька моментів. По-перше, Пригожин сказав, що вони майже виконали цілі, “забрали жирний шмат землі, сухопутний коридор в Крим і знищили велику кількість українських солдатів”. Тобто виходить, що такі були цілі. Це бачення Пригожина", - зазначає Тізенгаузен.

Політтехнолог переконаний, що ватажок ПВК "Вагнер" намагався створити образ героя Бахмута.

"Якщо раптом (а так і буде) після контрнаступу Бахмут доведеться залишити, то за великим рахунком все, що так довго вибудовував Пригожин для свого образу, розсиплеться. До того ж, під Бахмутом він поклав десятки тисяч своїх “вагнерівців”. Загалом виходить, що перемога, так би мовити, виринає з його рук і тому він нервує. Також Пригожин починає мітити в післявоєнну Росію", - додає він.

За словами експерта, Пригожин зараз не належить до жодного політичного блоку, у нього немає посади, як, наприклад, у Кадирова, вотчини тощо. Проте, він хоче бути “вбудованим” у політичну систему.

"Він неодноразово такі амбіції висловлював. Тому починає мітити в післявоєнну Росію. Шанси у нього є. За різними оцінками в Росії зараз приблизно 12-15% праворадикального путінського електорату, а зараз вони в Путіні трохи розчаровані через те, що він так м’яко вчинив з Україною і не вдарив ядерною зброєю. А от Пригожин - людина з кувалдою - може цей електорат під себе “підімняти”", -каже експерт.

Політтехнолог вважає, що Пригожин поспішає через те, що має конкурента в особі Гіркіна, попри те, що у них в обох однакова риторика.

"Але там може з’явитися і третій персонаж - Рогозін. Він також починав свою політичну молодість з абсолютно нацистських і націоналістичних заяв. Партія “Родина”, від якої він йшов, там є ролик Рогозіна “Чистим Москву от мусора”. Під сміттям він мав на увазі кавказців, яких показував у своєму ролику. Його навіть зняли з виборів за цей нацизм. Тобто ось трійка відморожених персонажів, які будуть мітити в електорат 15% праворадикального крила", - резюмує експерт.

Нагадаємо, ПВК “Вагнер” повернула 130 українських військовополонених, що свідчить про те, що такий обмін міг здійснюватися незалежно від Міністерства оборони Росії.

Тим часом активна критика російського Міноборони і його очільника Шойгу зі сторони власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина створює для Путіна багато проблем. Тому диктатор хоче вгамувати Пригожина і помирити його з Шойгу.

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