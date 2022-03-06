Перемоги України на дипломатичному фронті: ізоляція Росії, допомога, іноземний легіон

Загалом 213 компаній вже повністю або частково припинили співпрацю з російськими партнерами.

Україна послідовно реалізує стратегію повної ізоляцію Росії від світу, ворог зазнає великих фінансових втрат і перебуває на межі дефолту.

Про це повідомили в МЗС України 6 березня.

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Згідно з повідомленням, 113 компаній-гігантів уже вийшли з російського ринку. Загалом 213 компаній вже повністю або частково припинили співпрацю з російськими партнерами. Санкції, які запровадила антипунтінська коаліція, дають свої результати, відзначили в міністерстві.

Фінансова допомога

Україна отримає нову партію систем Starlink для зруйнованих міст.

Анонімний американський донор пожертвував 1 млн доларів для української армії.

Європейський інвестиційний банк перескерує з інших проєктів до державного бюджету України 639 млн євро.

Іноземний легіон

Колишні морські піхотинці Великої Британії прибули до України, аби допомогти народові.

Загальна кількість заявок від іноземців, які хочуть допомогти Україні боротися проти агресії РФ, досягла майже 20 тисяч. На сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу.

Ізоляція Росії

Корпорація "Радіо Свобода" (RFE/RL) зупинила свою діяльність в РФ.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Corp призупиняє комерційну діяльність в РФ. Крім того, агентство погіршило кредитний рейтинг Росії з B3 до переддефолтного Ca. Зниження рейтингу пов'язане з серйозними занепокоєннями щодо готовності та здатності Росії обслуговувати свої боргові зобов'язання.

США обговорюють із Євросоюзом відмову від купівлі російської нафти.

Допомога

13 фур з гуманітарною допомогою вирушили до України зі Страсбурга.

Польща надіслала Україні 41 залізничний контейнер з сучасним пожежно-рятувальним обладнанням.

Російські злочинці на шляху за ґрати

7 березня українська делегація виступить у Міжнародному суді ООН в Гаазі задля притягнення РФ до відповідальності за її злочини проти України.