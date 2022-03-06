Перемоги України на дипломатичному фронті: ізоляція Росії, допомога, іноземний легіон

Загалом 213 компаній вже повністю або частково припинили співпрацю з російськими партнерами.
Україна послідовно реалізує стратегію повної ізоляцію Росії від світу, ворог зазнає великих фінансових втрат і перебуває на межі дефолту.
Про це повідомили в МЗС України 6 березня.
Згідно з повідомленням, 113 компаній-гігантів уже вийшли з російського ринку. Загалом 213 компаній вже повністю або частково припинили співпрацю з російськими партнерами. Санкції, які запровадила антипунтінська коаліція, дають свої результати, відзначили в міністерстві.
Фінансова допомога
Україна отримає нову партію систем Starlink для зруйнованих міст.
Анонімний американський донор пожертвував 1 млн доларів для української армії.
Європейський інвестиційний банк перескерує з інших проєктів до державного бюджету України 639 млн євро.
Іноземний легіон
Колишні морські піхотинці Великої Британії прибули до України, аби допомогти народові.
Загальна кількість заявок від іноземців, які хочуть допомогти Україні боротися проти агресії РФ, досягла майже 20 тисяч. На сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу.
Ізоляція Росії
Корпорація "Радіо Свобода" (RFE/RL) зупинила свою діяльність в РФ.
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Corp призупиняє комерційну діяльність в РФ. Крім того, агентство погіршило кредитний рейтинг Росії з B3 до переддефолтного Ca. Зниження рейтингу пов'язане з серйозними занепокоєннями щодо готовності та здатності Росії обслуговувати свої боргові зобов'язання.
США обговорюють із Євросоюзом відмову від купівлі російської нафти.
Допомога
13 фур з гуманітарною допомогою вирушили до України зі Страсбурга.
Польща надіслала Україні 41 залізничний контейнер з сучасним пожежно-рятувальним обладнанням.
Російські злочинці на шляху за ґрати
7 березня українська делегація виступить у Міжнародному суді ООН в Гаазі задля притягнення РФ до відповідальності за її злочини проти України.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.